روسيا تعلن سيطرة النظام السوري على منبج "بالكامل"

أعلن الجيش الروسي الثلاثاء أن قوات النظام السوري تسيطر "بشكل كامل" على مدينة منبج، بعد احتدام المواجهات في مدينة رأس العين ومحاور المناجير بين القوات التركية وحلفائها من جهة وقوات سوريا الديمقراطية.

وفي وقت تحشد أنقرة قواتها والفصائل السورية الموالية لها غربها، أكدت موسكو الثلاثاء أنها لن تسمح بمواجهات بين القوات التركية وقوات النظام السوري.



وكانت وحدات من النظام السوري، قد دخلت الاثنين، مدينة منبج الاستراتيجية في شمالي سوريا، وانتشرت على خطوط الجبهة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان سابقا إن تركيا والفصائل الموالية لها سيطرت على 52 منطقة على الأقل شرقي الفرات منذ بدء الهجوم الذي أطلقت عليه أنقرة اسم "نبع السلام" عصر التاسع من أكتوبر الحالي.

وأردف أن تلك المناطق تشمل مدينة تل أبيض وبلدة سلوك ومزرعة الحمادي وأبو قبر ومزارع أخرى في المنطقة.



وشنت قوات سوريا الديمقراطية هجوما مضادا ضد القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها في منطقة رأس العين في شمال شرقي البلاد، وتمكنت من استعادة قرية تل حلف القريبة، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان الثلاثاء.