روسيا تنقل جنودا من الشيشان إلى سوريا

أرسلت روسيا الجمعة تعزيزات بنحو 300 عسكري إلى مناطق حدودية بين سوريا وتركيا كانوا منتشرين سابقا في الشيشان، وذلك تنفيذا لاتفاق توصلت إليه مع تركيا الأسبوع الماضي.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" أن نحو 300 عنصر من الشرطة العسكرية الروسية "وصلوا إلى سوريا للقيام بعمليات خاصة".

ويشير البيان إلى أن هذه العناصر ستعمل على ضمان سلامة المدنيين وتقديم المساعدة للقوات الكردية في عمليات الانسحاب من منطقة بعمق 30 كيلومترا على الحدود التركية السورية.

وأضاف البيان أيضا أن 20 مدرعة عسكرية روسية أرسلت أيضا إلى سوريا.

وبموجب اتفاق بين أنقرة وموسكو في منتجع سوتشي في روسيا، بدأت القوات الروسية منذ الأربعاء تسيير دورياتها في المناطق الشمالية قرب الحدود مع تركيا.

ويقضي الاتفاق بانسحاب القوات الكردية من منطقة حدودية مع تركيا بعمق 30 كيلومترا وطول 440 كيلومترا خلال مهلة 150 يوما.

وجاء الاتفاق بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب القوات الأميركية من مناطق سيطرة الأكراد، وبدأت واشنطن فعليا سحب قوات لها من منطقة حدودية مع تركيا.

وأعلن مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية الخميس أن الولايات المتحدة سترسل دعما عسكريا إضافيا إلى شمال شرق سوريا "لمنع حقول النفط هناك من أن تقع مجددا بيد تنظيم داعش أو فى أخرى مزعزعة للاستقرار".