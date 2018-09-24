روسيا تعلن تزويد سورية بنظام إس-300

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الاثنين أن بلاده ستسلم الجيش السوري منظومات حديثة للدفاع الجوي من طراز "اس-300".

وقال شويغو إن تسليم المنظومات سيتم "خلال أسبوعين"، مشيرا إلى أنها "قادرة على اعتراض أي طائرة على بعد أكثر من 250 كيلومترا ويمكن أن تضرب عدة أهداف في الجو في آن واحد".

وأوضح أن تسليم هذه الأنظمة الحديثة لم يتم من قبل بسبب تحفظات إسرائيلية. ويأتي الإعلان بعد أسبوع على إسقاط الدفاعات السورية طائرة استطلاعية روسية عن طريق الخطأ، في حادث قالت موسكو إن إسرائيل مسؤولة عنه.

وأعلن الوزير أيضا أن روسيا ستشوّش على اتصالات أي طائرة تحاول ضرب سورية من فوق البحر المتوسط.

وقال شويغيو إن "الملاحة عبر الأقمار الاصطناعية ورادارات الطائرات وأنظمة اتصالات الطائرات الحربية التي تهاجم أهدافا أرضية ستلغى في المناطق المحاذية لسورية في البحر المتوسط".