روسيا... قتلى بانفجار مبنى سكني

ذكرت وكالات أنباء أن ما يصل إلى 40 شخصا ربما ما زالوا محاصرين بين أنقاض عقار سكني انهار جزئيا بسبب انفجار غازي في شرقي روسيا الإثنين، ما أدى لمقتل سبعة أشخاص على الأقل وفقدان العشرات.

وقالت وزارة الطوارئ للوكالة إن الانفجار الذي يشتبه بأنه بسبب تسرب للغاز دمر 48 شقة في المبنى المؤلف من تسعة طوابق في مدينة ماجنيتاجورسك، وهي مدينة صناعية تبعد نحو 1700 كيلومتر شرقي موسكو في منطقة الأورال.

ويواصل عمال إنقاذ بحثهم عن أحياء تحت أنقاض المبنى في أجواء تصل فيها البرودة إلى 22 درجة مئوية تحت الصفر.

ونقلت وكالات أنباء عن وزير الطوارئ يفجيني زينيتشيف قوله "من المحتمل أن عددا يتراوح بين 36 و40 شخصا ما زالوا تحت الأنقاض".

وبعد تقارير في وقت سابق الإثنين عن مقتل أربعة أشخاص قال زينيتشيف "عثرنا على ثلاث جثث أخرى".