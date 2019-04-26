استعداد روسي لبحث معاهدة نووية جديدة

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف الجمعة إن موسكو مستعدة للتفاوض على معاهدة جديدة للأسلحة النووية مع الولايات المتحدة والصين.



وأضاف ريابكوف في تصريحات صحافية أن بلاده تتابع عن كثب تقارير واردة من الولايات المتحدة بأن واشنطن ترغب في التوصل إلى اتفاق تسلح نووي مع كل من روسيا والصين، وأنها "مستعدة" للتفاوض.

وقال إن روسيا "ترغب في إقناع" الولايات المتحدة باعتماد بيان مشترك يدين أي استخدام للأسلحة النووية.

وتأتي تعليقات المسؤول الروسي بعد أشهر قليلة من انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة القوات النووية متوسطة المدى، وهي حجر الزاوية في أمن ما بعد الحرب الباردة، وحذت روسيا حذوها. وزعم كل منهما انتهاك الآخر للمعاهدة.