السر وراء أضخم مناورات روسية منذ عقود

أطلقت روسيا تدريبا عسكريا لمدة أسبوع، في أقصى الجزء الشرقي من البلاد، هو الأضخم من نوعه.
ويشارك نحو 300 ألف جندي روسي في التدريبات العسكرية واسعة النطاق، تحمل اسم "فوستوك 2018"، وتجرى من 11 إلى 17 أيلول/سبتمبر.
ويشارك فيها نحو 36 ألف دبابة ومركبة مشاة قتالية ومدرعات ناقلة للأفراد وأنواع أخرى من المركبات البرية، حسب البيان المنشور على موقع وزارة الدفاع الروسية، فضلا عن نحو 1000 طائرة ومروحية وطائرات مسيرة، و80 سفينة حربية وسفن إمداد.
وستشهد التمرينات ضربات جوية ضخمة وإجراءات مضادة لصواريخ كروز.
ويعتبر التدريب العسكري هذا العام الأكبر من نوعه منذ عام 1981، عندما كانت الحرب الباردة تطغى على المشهد الدولي.
وتجرى هذه المناورات في أقصى الجزء الشرقي من منطقة سيبيريا الشمالية وبحر اليابان وبحر أوخوتسك وبحر بيرنغ الذي يفصله عن القطب الشمالي مضيق بالاسم نفسه.
السر وراء التدريبات العسكرية الضخمة
يقول جيرمي هودج كبير المحللين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مركز إرجو الأميركي، إن السبب وراء المناورات الروسية الضخمة هو "منطقة القطب الشمالي"، ويضيف في حديث مع 'موقع الحرة' أن تلك المنطقة "غنية بالنفط، وتتنازعها الدول الكبرى المتاخمة مثل كندا وروسيا والدول الإسكندنافية والولايات المتحدة، وذلك عقب ذوبان القمم الجليدية في المنطقة وتكون طرق ملاحية جديدة، والكشف عن احتياطات النفط العملاقة".
و"تريد الدول الكبرى أن تظهر جاهزيتها العسكرية في تلك البيئة التي لم تشهد حروبا من قبل"، حسب هودج.
صورة روسيا
يقول الخبير في الشأن الروسي ماثيو وايمان لقناة CNBC إن التدريبات الروسية الأخيرة "مهمة للرئيس الروسي لأنه يسعى لنشر صورة روسيا الصاعدة وإظهار القوة الوطنية أمام العالم".
ويضيف وايمان أن من المهم وضع هذه التدريبات "في سياق خفض الإنفاق العسكري الروسي في الميزانية الأخيرة"، لذلك لا يلزم إحداث ضجيج "لأن الكرملين لن يستطيع تحمل تكاليف اقتصادية ضخمة لعرض عسكري كالذي أجراه بوتين في الميدان الأحمر من قبل، والذي كان مكلفا للغاية".
طرق ملاحية جديدة
ويوضح الخبير الأميركي أن "الطرق الملاحية الجديدة ستمكن بوارج التجارة من قطع مسافات واسعة في وقت قصير، "الأمر الذي دفع تلك الدول لمحاولة السيطرة على المنطقة "من خلال إعادة رسم خرائط حدودها فيها، وهو ما يحتاج إلى قوات عسكرية ضخمة لإثبات تواجد تلك الدول في المنطقة النائية".
ويشير هودج إلى أن المناورات الروسية الأخيرة "ليست صادمة"، فلدى روسيا "أطول حدود محاذية للقطب الشمالي مقارنة بأي دولة أخرى، كذلك تعتبر قواتها الأكثر استعدادا للقيام بعمليات عسكرية في المنطقة بحكم البيئة الروسية المشابهة لبيئة القطب الشمالي".