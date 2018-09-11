السر وراء أضخم مناورات روسية منذ عقود

أطلقت روسيا تدريبا عسكريا لمدة أسبوع، في أقصى الجزء الشرقي من البلاد، هو الأضخم من نوعه.

ويشارك نحو 300 ألف جندي روسي في التدريبات العسكرية واسعة النطاق، تحمل اسم "فوستوك 2018"، وتجرى من 11 إلى 17 أيلول/سبتمبر.

ويشارك فيها نحو 36 ألف دبابة ومركبة مشاة قتالية ومدرعات ناقلة للأفراد وأنواع أخرى من المركبات البرية، حسب البيان المنشور على موقع وزارة الدفاع الروسية، فضلا عن نحو 1000 طائرة ومروحية وطائرات مسيرة، و80 سفينة حربية وسفن إمداد.

وستشهد التمرينات ضربات جوية ضخمة وإجراءات مضادة لصواريخ كروز.

ويعتبر التدريب العسكري هذا العام الأكبر من نوعه منذ عام 1981، عندما كانت الحرب الباردة تطغى على المشهد الدولي.

وتجرى هذه المناورات في أقصى الجزء الشرقي من منطقة سيبيريا الشمالية وبحر اليابان وبحر أوخوتسك وبحر بيرنغ الذي يفصله عن القطب الشمالي مضيق بالاسم نفسه.