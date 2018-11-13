روسيا تمنع نافالني من السفر

أكد المعارض الروسي أليكسي نافالني الثلاثاء أنه منع على الحدود من مغادرة بلده للتوجه إلى مدينة ستراسبورغ الفرنسية حيث يفترض أن تبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الخميس في عدد من الشكاوى المقدمة من قبله ضد الدولة الروسية.

وكتب نافالني على حسابه في تويتر أن "حرس الحدود قالوا لي إنني ممنوع من مغادرة روسيا"، موضحا أن "هناك رسالة تفيد بأن خروجي من البلاد ممنوع لكنه لم يوضح لماذا".

ويطالب نافالني القضاة الـ17 في الغرفة العليا للمحكمة الاعتراف "بالدوافع السياسية" لتوقيفه المتكرر في روسيا.

أليكسي نافالني.. 'الرجل الذي يخشاه بوتين'

ونظم نافالني الذي أصبح أهم معارض للكرملين، في السنوات الأخيرة تظاهرات في روسيا.

ويلقى خطابه الذي يركز على مكافحة الفساد شعبية بشكل خاص لدى الشباب الذين يتابعون قنواته عبر الإنترنت ومدوناته.

وسبق أن أوقف مرات عدة وصدرت عليه أحكام بالسجن ودفع غرامات.