روسيا وإيران تناقشان تنفيذ مشاريع طاقة نووية مشتركة

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر مشترك مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، الاثنين، أن البلدين يتناقشان إمكانية إنشاء مشاريع مشتركة في مجال الطاقة النووية.

وقال لافروف إن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك سيجتمع الاثنين مع نظيره الإيراني في موسكو، وفقا لما نقلته وكالة "تاس".

وأضاف "نحن على يقين أنهما سيلقيان نظرة فاحصة على المهام الاقتصادية من أجل تنفيذ التوجيهات المتفق عليها بين رئيسي البلدين.

وتابع: "نحن نتحدث عن تنفيذ المبادرات الروسية الإيرانية الواعدة، وخاصة في مجال الطاقة، بما في ذلك الطاقة النووية".