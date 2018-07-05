بعيدا عن الكرة.. هذا ما يمكن أن يقدمه رونالدو ليوفنتوس

أفادت تقارير صحافية خلال الأسبوع الجاري بأن نادي يوفنتوس بطل دوري كرة القدم الإيطالي في المواسم السبعة الأخيرة، تقدم بعرض قيمته 100 مليون يورو (117 مليون دولار أميركي) لضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من نادي ريال مدريد الإسباني.

وتشير التقارير الصحافية في الأيام الماضية إلى اقتراب إمكانية ضم اللاعب البالغ من العمر 33 عاما، والحائز جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات، إلى النادي الإيطالي في الموسم المقبل.

وقالت صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية، إن النجم الذي خرج مع منتخب بلاده من الدور ثمن النهائي لكأس العالم في روسيا على يد الأوروغواي، بدأ عمليا البحث عن منزل له في مدينة تورينو، مقر يوفنتوس.

وقدرت صحيفة "غازيتا ديللو سبورت" الرياضية الإيطالية واسعة الانتشار بـ 350 مليون يورو بدل الانتقال وأجر اللاعب على مدى أربع سنوات.

وقد تبدو قيمة الصفقة ضخمة بالنظر إلى عمر اللاعب البرتغالي، المتقدم بحسابات كرة القدم، وما يمكنه تقديمه للنادي الإيطالي في الجانب الكروي، لكن لمثل هذه الصفقات عادة جانبا ماليا وترويجيا يتخطى الحسابات الكروية.

أسهم وقمصان

وفي حين لا تزال الصفقة في طور التكهنات، من دون تأكيدات من الناديين أو ممثلي اللاعب، قفزت أسهم نادي يوفنتوس الخميس في سوق الأوراق المالية حوالي 11 بالمئة.

وخلال الأيام الثلاثة الماضية، مع تزايد التقارير حول إتمام الانتقال، ارتفع سعر سهم يوفنتوس بنسبة 20 بالمئة مع زيادة في تداول أسهم النادي، حسب ما نقلت وكالة "رويترز".

ونقلت الوكالة عن أحد المضاربين في الأسهم من ميلانو الإيطالية، قوله إن الصفقة حال إتمامها "ستكون أمرا ضخما لأنها ستزيد الإقبال على النادي، وكذلك من الناحية التجارية ستفيد يوفنتوس عبر مبيعات السلع (التي سترتبط باللاعب)".

ويشير تاريخ المهاجم البرتغالي إلى أن يوفنتوس حال نجاحه في ضم رونالدو سيربح على الأرجح من مبيعات قياسية في تاريخ النادي للقمصان والسلع التي ستحمل اسم رونالدو أو صورته.

ففي صيف 2009، عندما انتقل رونالدو لريال مدريد قادما من مانشستر يونايتد الإنكليزي مقابل 80 مليون جنيه إسترليني (94 مليون دولار)، وهو ما كان رقما قياسيا عالميا وقتئذ، باع النادي الإسباني في أقل من أسبوع مليون قميص يحمل اسم اللاعب البرتغالي.

وبعد تسع سنوات في صفوف نادي العاصمة الإسبانية، تمثل مبيعات قمصان رونالدو 40 في المئة من مبيعات الفريق ككل، حسب تقدير "ماركا".

وكذلك قد يستفيد يوفنتوس عبر دعم العلامة التجارية للفريق حيث يحظى المهاجم البرتغالي بمتابعة أكثر 122 مليون مستخدم لـ "فيسبوك" وأكثر من 74 مليون مستخدم لـ "تويتر" وهو ما يفوق بكثير أرقام متابعي النادي الإيطالي.