رونالدو: ريال مدريد 'جزء من الماضي'

قال كريستيانو رونالدو إن قرار الرحيل عن ريال مدريد إلى يوفنتوس بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعد تسعة مواسم مليئة بالألقاب كان سهلا.

وانضم اللاعب (33 عاما) إلى يوفنتوس في الشهر الماضي بعقد يمتد لأربعة مواسم لينهي فترة في إسبانيا شهدت إحراز لقبين في الدوري وأربعة في دوري أبطال أوروبا.

وأبلغ رونالدو شبكة (دي.ايه.زد.ان) الرياضية على الإنترنت "كان قرارا سهلا، ما حققته في مدريد كان مذهلا، فزت بكل شيء وعائلتي تعيش هناك لكنه أصبح جزءا من الماضي".

وأنفق يوفنتوس 114 مليون دولار لضم اللاعب البرتغالي الذي شارك للمرة الأولى في الدوري في الانتصار 3-2 على كييفو الأحد الماضي.