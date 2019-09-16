موقف أثار مشاعره في مقابلة تلفزيونية.. لماذا بكى رونالدو؟

بكى نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو في مقابلة متلفزة بعدما شاهد مقطعا مصورا لوالده المتوفي خوسيه دينيس أفييرو في 2005.

وعرض مقطع من المقابلة التي أجراها المذيع بيرس مورغان لبرنامج "غود مورنينغ بريتن" والتي أبكت نجم منتخب البرتغال ونادي يوفنتوس الإيطالي.

وشاهد كريستيانو والده خوسيه (52 عاما) وهو يتحدث عن إنجازاته الكروية، وكان قد توفي بسبب تليف في الكبد عام 2005 لإدمانه على شرب الكحول.

وبكى النجم البرتغالي وقال " لم أشاهد الفيديو من قبل، هذا لا يصدق"، مبديا سعادته لسماع والده يتحدث عن إنجازاته خاصة والدته وأخوته يعرفون ما أنجز حتى الآن ولكن ليس والده.

وأضاف " اعتقدت أن المقابلة ستكون مضحكة، ولكن لم أتوقع أن أبكي، إذ لم أر هذه الصور، ولا أعلم من أين ولكن يجب أن أعرض هذه الصور لعائلتي".

وذكر أنه لا يعرف والده حق المعرفة " فقد كان شخصا مدمنا على الكحول، وكان من الصعب إجراء محادثة عادية معه".