رونالدو يسجله هدفه الـ99.. والبرتغال تتأهل إلى بطولة أوروبا

أحرز كريستيانو رونالدو قائد المنتخب البرتغالي هدفه الدولي رقم 99، ليقود حامل اللقب للفوز 2-صفر على مستضيفته لوكسمبورج في أجواء صعبة الأحد، والتأهل إلى بطولة أوروبا لكرة القدم 2020.

وافتتح برونو فرنانديز التسجيل في الدقيقة 39 وأضاف كريستيانو رونالدو الهدف الثاني قبل أربع دقائق من النهاية لتضمن البرتغال احتلال المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 17 نقطة متقدمة بثلاث نقاط على صربيا التي تعادلت 2-2 مع أوكرانيا.

وبدا أن تسديدة ديوجو جوتا في طريقها للمرمى لكن رونالدو أكملها إلى داخل الشباك.

وأصبح لاعب يوفنتوس بحاجة إلى هدف واحد للانضمام إلى الإيراني علي دائي وهو فقط من أحرز 100 هدف دولي.

وقال جوتا "كنت سأشعر بالفخر لو سجلت هدفي الأول مع البرتغال، لكن أهم شيء هو أننا فزنا. لا يهم من أحرز الهدف فنحن في بطولة أوروبا وهذا ما أردناه".

ونجت البرتغال من مفاجآت مبكرة وعانت لفرض سيطرتها على المباراة في ملعب جوسي بارتل الذي تأثرت أرضيته بهطول الأمطار.

ولم يستمتع رونالدو بالأجواء وكان يشير بغضب إلى أرض الملعب بعدما سدد كرة خارج الملعب في الشوط الأول.

ومع حاجتها للفوز من أجل التأهل بغض النظر عن نتيجة صربيا، واجهت البرتغال بعض المشاكل المبكرة إذ وجدت لوكسمبورغ الفرصة سانحة لتحقيق مفاجأة.

وقفز موريس ديفيل أعلى من مراقبه ليحول تمريرة لوران يانز بضربة رأس خارج المرمى ومر فينسن تيل من دفاع البرتغال وسدد كرة اصطدمت في روبن دياز.

وكادت لوكسمبورغ أن تتقدم لكن ضربة رأس من جيرونز رودريغيز مرت فوق المرمى.

وتأقلمت البرتغال مع ظروف الملعب وأتى أسلوب لعبها المباشر ثماره.

وأرسل برناردو سيلفا تمريرة من فوق دفاع لوكسمبورغ إلى فرنانديز الذي سيطر على الكرة بشكل رائع قبل أن يسدد كرة منخفضة في مرمى أنطوني موريس.

ولم تواجه البرتغال الكثير من المشاكل في الشوط الثاني واستحوذت على الكرة رغم لحظات التوتر البسيطة.

وكاد رونالدو أن يحسم الأمور لكن تسديدته من ركلة حرة من عند حدود منطقة الجزاء مرت بجوار المرمى بقليل.

وقبل أربع دقائق من النهاية أرسل سيلفا تمريرة عرضية إلى جوتا ولمس الحارس موريس الكرة لكن ذلك لم يكن ليمنعها من عبور خط المرمى ثم أكملها رونالدو إلى داخل الشباك.

وقال فرناندو سانتوس مدرب البرتغال الذي نال فريقه لقب النسخة الأولى لدوري الأمم الأوروبية هذا العام "لن نكون المرشحين لكننا سندخل البطولة من أجل الفوز باللقب".

وأضاف "لسنا أفضل فريق لكننا فزنا ببطولتين أوروبيتين في آخر أربعة أعوام".