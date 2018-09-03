رونالدو يعود لكرة القدم الإسبانية.. ملاكا!

استحوذ النجم البرازيلي السابق رونالدو على 51 في المئة من أسهم نادي بلد الوليد المشارك في الدرجة الأولى للدوري الإسباني في كرة القدم، بحسب ما أعلن رئيسه كارلوس سواريز الاثنين.

وقال سواريز مالك الحصة الأكبر في النادي حتى الآن "اليوم هو نقطة بداية، رونالدو يستحوذ شخصيا على 51 في المئة من أسهم بلد الوليد".

وأضاف في مؤتمر صحافي عقد في مقر بلدية المدينة الواقعة في شمال غرب إسبانيا، أن رونالدو "معبود للجماهير يحب حلما وينشره".

من جهته، قال رونالدو "نريد أن نكبر إلى الحد الذي تسمح به أحلامنا"، مضيفا "هذا يوم مهم جدا بالنسبة إلي".

وكانت التقارير الصحافية الإسبانية تتحدث منذ أسابيع عن قرب عملية استحواذ اللاعب الذي عرف بـ (إل فينومينو) "الظاهرة"، على حصة الغالبية في النادي العائد هذا الموسم إلى الدرجة الأولى في الليغا.

ويعد رونالدو (41 عاما) أحد أفضل المهاجمين في تاريخ كرة القدم.

وتوج رونالدو مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم في 1994 و2002، واستدعي للمرة الاولى إلى تشكيلة "السيليساو" في عمر 17 عاما.

وسجل 62 هدفا في 97 مباراة خاضها مع البرازيل، بينها هدفا البرازيل في مرمى الحارس الألماني أوليفر كان في نهائي مونديال 2002 على ملعب يوكوهاما في العاصمة اليابانية طوكيو (2-صفر).