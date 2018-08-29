رويترز: إيرادات مصر من السياحة تقفز 77 في المئة

قال مسؤول حكومي مصري الأربعاء إن إيرادات بلاده من قطاع السياحة قفزت نحو 77 في المئة في حين زاد عدد السياح الوافدين إلى البلاد حوالي 41 في المئة.

ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول الذي قالت إنه مطلع على ملف القطاع قوله في رسالة إلكترونية إن أعداد السياح الوافدين خلال الستة شهور الأولى من هذا العام قفزت إلى 5.061 مليون سائح مقابل 3.6 مليون سائح في فترة المقارنة.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم كشف هويته أن الإيرادات السياحية خلال النصف الأول من 2018 بلغت 4.781 مليار دولار بارتفاع نحو 77 في المئة مقابل 2.7 مليار دولار قبل عام، حسب رويترز.

ولم ترد وزيرة السياحة ولا رئيس الهيئة العامة لتنشيط السياحة على رسائل إلكترونية طلبا للتعليق.

وقال المسؤول إن هناك "توقعات بزيادة الحركة السياحية الوافدة من دول غرب أوروبا وإيطاليا وألمانيا وأوكرانيا خلال الربع الأخير" من 2018، مضيفا أن "المؤشرات تقول إن القطاع سيحقق نحو تسعة مليارات دولار بنهاية العام".

وقفزت إيرادات السياحة في 2017 إلى 123.5 في المئة إلى نحو 7.6 مليار دولار مع زيادة أعداد السياح بنسبة 53.7 في المئة إلى 8.3 مليون سائح. وزاد إغراء المقصد السياحي المصري عقب قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه في تشرين الثاني/نوفمبر 2016.