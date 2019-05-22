نقلت رويترز عن مسؤولين أميركيين الأربعاء أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تدرس طلبا من الجيش لإرسال نحو 5000 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط وسط تزايد التوتر مع إيران.

وقال المسؤولان اللذان طلبا عدم نشر اسميهما إن القيادة المركزية الأميركية هي التي قدمت الطلب، لكنهما أضافا أنه ليس من الواضح ما إذا كان البنتاغون سيوافق على الطلب.

وقال أحد المسؤولين إن طبيعة القوات المطلوبة ستكون دفاعية.

وكان مسؤولان في البنتاغون قد نفيا في تصريح "الحرّة" صحة تقارير لشبكة "سي أن أن" تحدثت عن إرسال قوات أميركية إلى المنطقة، وتساءلا عن مصدرها.