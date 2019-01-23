رويترز: قرض إفريقي لتونس بـ120 مليون دولار

قال مسؤول حكومي تونسي إن البنك الأفريقي للتنمية سيقرض تونس 120 مليون دولار لدعم ميزانيتها، بينما تسعى الحكومة لجمع أموال بتكلفة منخفضة.

وحسب مسؤولين، فإن تونس حصلت أيضا على قرض بقيمة 500 مليون دولار بشروط ميسرة من السعودية، وهو ما رفع احتياطي العملة الأجنبية لدى البنك المركزي إلى ما يعادل 91 يوما من الواردات، حسب ما أظهرت بيانات رسمية الأربعاء.

وقال الاتحاد الأوروبي في وقت سابق الأربعاء، إنه وافق على حزمة مساعدات مالية بقيمة 305 ملايين يورو (347 مليون دولار) لتونس لمساعدة الشباب في العثور على وظائف ودعم التنمية المحلية.

وقال مسؤول حكومي آخر لرويترز إن حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد تسعى لتعبئة مواردها من خلال قروض ميسرة من دول صديقة لتفادي بيع سندات والتكلفة المرتفعة للقروض في الأسواق الدولية.

وقال مسؤولون لرويترز إن البلد الواقع في شمال أفريقيا يحتاج إلى تمويل خارجي يبلغ حوالي 2.53 مليار دولار في 2019.