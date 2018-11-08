رويترز: السعودية تريد شراء مصانع سلاح

قال مصدر مطلع إن السعودية قدمت عرضا بمليار دولار للدخول في شراكة مع مجموعة دينيل الدفاعية الجنوب أفريقية المملوكة للدولة تشمل امتلاك حصة في مشروع مشترك مع راينميتال الألمانية.

وتسعى السعودية، التي تعتمد بشكل كبير حاليا على الواردات وتعد ثالث أكبر منفق في العالم على قطاع الدفاع، إلى الدخول في شراكات لتطوير صناعة الدفاع المحلية وتستهدف توجيه نصف إنفاقها العسكري إلى مصادر محلية بحلول عام 2030.

وبحسب المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية المحادثات، فإن السعودية تستهدف شراء حصة مجموعة دينيل في راينميتال دينيل والتي تبلغ 49 في المئة، وهي متخصصة في تطوير وتصميم وتصنيع الذخيرة المتوسطة والكبيرة العيار بما في ذلك قذائف المدفعية.

ورفض المتحدث باسم شركة راينميتال عن التعليق.

وتقوم الحكومة الألمانية بمراجعة مبيعات الأسلحة للسعودية بعد مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وبموجب الصفقة، فإن الشركة السعودية للصناعات العسكرية ستقوم بتمويل البحوث والتطوير في أقسام الشركة، ومنها التي تطور وتنتج الصواريخ التكتيكية والأسلحة الموجهة بدقة.

وتتوقع السعودية ردا من السلطات الجنوب أفريقية بنهاية كانون الأول/ديسمبر المقبل بشأن الصفقة.

المصدر: رويترز