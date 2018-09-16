رويترز: السعودية ستبيع بالمزاد عقارات رجل أعمال محتجز

ستطرح السعودية بدءا من الشهر القادم عقارات مملوكة للملياردير المثقل بالديون معن الصانع وشركته للبيع بالمزاد من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدر بمليارات الريالات، حسبما نقلت وكالة رويترز عن مصادر لم تسمها.

وكان الصانع على قائمة فوربس لأغنى 100 رجل في العالم في 2007، لكن السلطات ألقت القبض عليه العام الماضي لعدم سداده ديونا تعود لعام 2009 بعد انهيار شركته.

ولا تتعلق قضية الصانع بقضية اعتقال رجال أعمال في فندق ريتز كارلتون بالرياض العام الماضي بسبب تهم فساد.

وقالت رويترز إن المزاد الأول سيجري في أواخر تشرين الأول/أكتوبر لقطع أرض غير مستغله وأراض تجارية ومزرعة ومبان سكنية تدر دخلا في الخبر والدمام.

وقدر أحد المصدرين حصيلة البيع بما بين مليار وملياري ريال (267-533 مليون دولار أميركي.

ولم يتضح إذا كان سيتم الإفراج عن الصانع بعد بيع أصوله.

وانهارت مجموعة سعد التي يملكها الصانع والتي كانت أنشطتها تمتد من البنوك إلى الرعاية الصحية، عام 2009 هي وشركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه مخلفتين ديونا غير مسددة للبنوك بنحو 22 مليار دولار.