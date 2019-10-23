رويترز: تأييد مساءلة ترامب في الكونغرس يزداد بين المستقلين

أظهر مسح لرويترز/إبسوس ارتفاع نسبة التأييد بين المستقلين سياسيا لمساءلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الكونغرس، وزيادة نسبة التأييد إجمالا بواقع ثلاث نقاط مئوية منذ الأسبوع الماضي.

وقال المزيد من الأميركيين إنهم لا يوافقون على تعامل الرئيس مع التهديدات الخارجية.

وكشف المسح، الذي أجري في الفترة بين 18 و22 أكتوبر، استمرار تحول الرأي العام في ظل استقبال الأميركيين سلسلة من الأنباء المرتبطة بتحقيق الكونغرس الخاص بالمساءلة وقرار ترامب سحب قواته من شمال سوريا.

وفي المجمل، قال 46 في المئة من الأميركيين إنهم يؤيدون مساءلة ترامب مقابل اعتراض 40 في المئة.

وظل تأييد المساءلة مستقرا نسبيا بين الجمهوريين والديمقراطيين خلال الأسبوع الماضي لكنه ارتفع بين المستقلين.