رويترز: دوي انفجار بعد سقوط صاروخ في المنطقة الخضراء وسط بغداد

أفادت وسائل إعلام عراقية بوقوع انفجار في المنطقة الخضراء وسط بغداد حيث تتمركز المقرات الحكومية والبعثات الدبلوماسية، تزامنا مع إضراب عام في العاصمة ومدن الجنوب أعاد الزخم إلى الاحتجاجات المستمرة منذ مطلع الشهر الماضي وتطالب بإسقاط النظام.

وقال مصدران في الشرطة لوكالة رويترز إن صاروخا أصاب المنطقة الخضراء من دون أن يؤدي إلى وقوع خسائر بشرية أو أضرار جسيمة.

وذكرت مصادر دبلوماسية، وفق الوكالة، إن صفارات الإنذار انطلقت في أعقاب الانفجار.

ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) عن مصدر أمني قوله إن المنطقة الخضراء شديدة التحصين، "استهدفت بقذيفتي هاون". وأوضح المسؤول أن حجم الأضرار لم يعرف بعد.

وكالة "أخبار العراق"، نقلت عن مراسلها سماع دوي انفجار وسط بغداد، فيما نسب موقع "السومرية نيوز" لمصدر أمني قوله إن صوت الانفجار سمع قرب المنطقة الخضراء وأن قوات الأمن اتجهت نحو الموقع.

ويشهد العراق منذ الأول من أكتوبر الماضي موجهة احتجاجات غير مسبوقة واجهتها قوات الأمن بحملة قمع دموية حصدت أرواح أكثر من 330 شخصا وأسفرت عن إصابة الآلاف. ويطالب المتظاهرون بإصلاح شامل ورحيل الطبقة السياسية التي تسيطر على مقاليد الحكم منذ سقوط نظام صدام حسين في 2003.