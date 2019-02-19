شاحنات تدخل آخر جيوب داعش في سوريا

دخلت شاحنات آخر جيب لتنظيم داعش في شرق سوريا الثلاثاء لإجلاء من تبقى من المدنيين، حسب ما أفاد مراسل الحرة.

وتقول قوات سوريا الديمقراطية إن عزل المدنيين في الجيب الواقع في قرية الباغوز عن عناصر التنظيم المتبقين هناك يمثل خطوة حاسمة نحو السيطرة على المنطقة.

وهذه آخر منطقة يسطير عليها التنظيم المتشدد في شرق سوريا.

ودخلت 40 شاحنة إلى نقطة تجميع النازحين شمالي قريه باغوز لنقل المدنيين و إلى مخيم الهول.

وخرج نحو ألفى شخص من قرية باغوز تحتاني آخر معاقل داعش في شمال شرق سوريا بينهم المئات من عناصر داعش الذين سلموا أنفسهم.

وكانت الأمم المتحدة قالت إن داعش يحاصر نحو 200 أسرة في المنطقة الأخيرة الواقعة تحت سيطرته.