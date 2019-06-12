طهران ستطلب وساطة طوكيو مع واشنطن

قال مسؤولون إيرانيون الأربعاء إن طهران تعتزم طلب توسط اليابان مع واشنطن لتخفيف العقوبات النفطية المفروضة من قبل الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني كبير قوله إن "بإمكان اليابان المساهمة في تخفيف التوتر الجاري بين إيران وأميركا، كبادرة حسن نية".

وأضاف "يجب على أميركا إما رفع العقوبات النفطية غير العادلة أو تعليقها أو تمديد الإعفاءات".

وقال مسؤول آخر إن "السيد آبي يمكن أن يكون وسيطا مهما لتيسير ذلك".

وآبي الذي يصل إيران بعد الظهر هو أول رئيس حكومة ياباني يزور الجمهورية الإسلامية منذ الثورة التي أسقطت الشاه في عام 1979.

ومن المقرر أن يلتقي آبي الأربعاء الرئيس الإيراني حسن روحاني والمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي صباح الخميس.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحب من جانب واحد في أيار/مايو 2018 من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى عام 2015 مما أدى إلى إعادة فرض عقوبات أميركية مشددة على طهران.

كما أرسلت واشنطن حاملة طائرات وسفينة حربية وبطارية صواريخ باتريوت وقاذفات بي-52 إلى منطقة الخليج ومارست ضغوطا على حلفاء مثل اليابان لكي يوقفوا شراء النفط الإيراني.