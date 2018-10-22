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رويترز: مديرة السي آي إيه تتوجه إلى تركيا لمتابعة قضية خاشقجي

جينا هاسبل

تتوجه مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) جينا هاسبل إلى تركيا الاثنين للعمل على التحقيقات في مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، حسبما نقلت وكالة رويترز.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد صرح الاثنين بأن هناك عناصر استخباراتية أميركية رفيعة المستوى في تركيا، من دون تقديم إيضاحات.

ودخل خاشقجي القنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر ولم يغادرها بعد ذلك.

وبعد 17 يوما من اختفائه، أعلنت الرياض أن خاشقجي قُتل في القنصلية إثر "وقوع شجار واشتباك بالأيدي" مع عدد من الأشخاص بداخلها.

وأعرب ترامب عن عدم رضاه عن التفسير السعودي، وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون إن الولايات المتحدة تريد معرفة كل التفاصيل حول مقتل الصحافي الذي كان يقيم في واشنطن.

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