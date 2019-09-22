مطار دبي يحول مسار رحلتين للاشتباه بنشاط طائرة مسيرة

قال متحدث باسم مطارات دبي إنه جرى تحويل مسار رحلتين كان من المقرر هبوطهما في مطار دبي الدولي الأحد بسبب ما يشتبه بأنه نشاط طائرة مسيرة، وفق ما أفادت به رويترز.

وأضاف المتحدث أن "وصول الرحلات تعطل لفترة وجيزة في مطار دبي الدولي، بعد ظهر اليوم من الساعة 12:36 حتى الساعة 12:51 بتوقيت الإمارات، بسبب ما يشتبه بأنه نشاط طائرة مسيرة مما أسفر عن تحويل مسار رحلتين".

وأفاد مرسل "قناة الحرة" بأن ‏المطار أغلق "لمدة لم تتجاوز 15 دقيقة"، وذلك بعد رصد طائرة "درون" في منطقة مجاورة.

وأضاف أن قرار الإغلاق اتخذ كإجراء احترازي حفاظا على السلامة. وأكدت السلطات المختصة دعوة جميع أفراد المجتمع بالالتزام بالحظر التام لاستخدام هذا النوع من الطائرات في محيط المطار.

وتشهد منطقة الخليج توترا، بعد هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة استهدفت منشأتين لشركة النفط السعودية أرامكو. حيث تتهم الرياض طهران بالوقوف وراء الهجوم.

وينفذ المتمردون الحوثيون في اليمن هجمات ضد أهداف سعودية بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة، أصابت بعضها مطار أبها في وقت سابق.

وتتهم الولايات المتحدة إيران بزعزعة استقرار منطقة الخليج عبر شن هجمات تستهدف مصالح حلفاء واشنطن في المنطقة.