هاسبل تدلي بإفادة في مجلس الشيوخ حول خاشقجي

أكد مصدر في لجنة العلاقات الخارجية للحرة أن مديرة وكالة الاستخبارات المركزية جينا هاسبل سوف تعقد اجتماعات مغلقة الثلاثاء مع أعضاء لجنتي العلاقات الخارجية والقوات المسلحة في مجلس الشيوخ حول مقتل خاشقجي.

وقال المصدر إن الاجتماعات ستعقد في الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي (16:30 ت غ).

وكانت وكالة رويترز أفادت في وقت سابق بأن هاسبل ستدلي بإفادة في جلسة مغلقة أمام قادة عدد من لجان مجلس الشيوخ الأميركي حول مقتل خاشقجي.

ونقلت الوكالة عن مصدرين لم تسمهما قولهما إن هاسبل ستطلع القادة الجمهوريين والديمقراطيين في لجان العلاقات الخارجية والخدمات المسلحة والاعتمادات حول قضية خاشقجي.

وأضاف المصدران أن لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ سبق لها وأن اطلعت على إفادة لمديرة وكالة الاستخبارات المركزية في الشأن ذاته.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية في وقت سابق الاثنين إن هاسبل ستعقد جلسة إحاطة في الكونغرس بشأن خاشقجي.

وعقد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ووزير الدفاع جيمس ماتيس الأربعاء الماضي جلسة إحاطة في مجلس الشيوخ حول التطورات بشأن العلاقة مع السعودية.

وأكد بومبيو في تصريحات عقب الجلسة عدم وجود أي ربط بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وقضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي.

وغابت عن الجلسة مديرة وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أيه) رغم مطالبات أعضاء من الحزبين بحضورها.

وفي وقت سابق قال الرئيس دونالد ترامب إن استنتاجات وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) لم تخلص إلى أن بن سلمان متورط في مقتل الصحافي جمال خاشقجي.

وكانت تقارير عدة وكالات أنباء من بينها رويترز وأسوشيتد بريس أشارت إلى أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي أيه" خلصت إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هو المسؤول عن قتل خاشقجي.

اقرأ أيضا: بومبيو: لا ربط بين بن سلمان وقتل خاشقجي