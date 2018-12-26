في البدل الضائع.. نابولي يبتعد أكثر عن المتصدر

سجل البديل لوتارو مارتينيز هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليمنح إنتر ميلان الفوز 1-صفر على نابولي الذي أكمل اللقاء بتسعة لاعبين في نهاية عاصفة لمواجهتهما الأربعاء في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

واتسع الفارق إلى تسع نقاط بين نابولي صاحب المركز الثاني ويوفنتوس المتصدر الذي تعادل 2-2، مع أتلانتا في وقت سابق يوم الأربعاء بينما قلص انترناسيونالي صاحب المركز الثالث الفجوة إلى خمس نقاط مع نابولي.

لم تبدأ الإثارة في المباراة حتى طردالسنغالي كاليدو كوليبالي مدافع نابولي في الدقيقة 81 في ظروف غريبة.

وحصل اللاعب السنغالي على إنذار بداعي ارتكاب مخالفة ضد ماتيو بوليتانو الذي لوح للحكم ليعطي بطاقة صفراء للمدافع ثم نال كوليبالي انذارا ثانيا بداعي التصفيق للحكم تهكما على قراره.

وكان نابولي قريبا من انتزاع الفوز في الدقيقة الأخيرة عندما أنقذ الحارس سمير هندانوفيتش تسديدة لورينزو أنسيني، وتابع بيوتر زيلينسكي الكرة لكن كوادو أسامواه أبعدها من على خط المرمى.

واحتفل انترناسيونالي في النهاية عندما خطف مارتينيز الهدف من متابعة لتمريرة كيتا بالدي العرضية.

وتوترت الأجواء مجددا عند طرد إنسيني بسبب احتكاك مع بالدي رغم أن الإعادة التلفزيونية أشارت إلى أن لاعب انترناسيونالي بدأ في استفزاز منافسه.

المصدر: رويترز