أحدهم يصل للمرة الأولى.. قائمة المتأهلين مباشرة إلى يورو 2020

حجز منتخب ويلز لكرة القدم الثلاثاء البطاقة الــ 20 الأخيرة المؤهلة مباشرة إلى نهائيات أمم أوروبا من 12 يونيو إلى 12 يوليو 2020 في ختام الجولة العاشرة الأخيرة.

ويشارك 24 منتخبا في النهائيات المقررة في 12 مدينة، احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وتبقى أربع بطاقات ستحسم في مارس المقبل من خلال ملحق يشارك فيه 16 منتخبا بحسب تصنيف المستويات في النسخة الأولى لدوري الأمم الذي توجت بلقبها البرتغال.



وتسحب قرعة النهائيات في 30 نوفمبر الجاري في بودابست.

وتمكن منتخب فنلندا من التأهل إلى النهائيات لأول مرة في تاريخه في المركز الثاني للمجموعة العاشرة.



وتأهلت كل من إنكلترا وتشيكيا عن المجموعة الأولى، أوكرانيا والبرتغال عن المجموعة الثانية، بالإضافة إلى ألمانيا وهولندا عن المجموعة الثالثة وسويسرا والدنمارك عن المجموعة الرابعة.

بينما تأهلت كل من كرواتيا وويلز عن المجموعة الخامسة، فيما تأهل عن المجموعة السادسة كل من إسبانيا والسويد.

المجموعة السابعة عرفت تأهل بولندا والنمسا، أما المجموعة الثامنة فعرفت تأهل كل من تركيا وفرنسا.

بلجيكا وروسيا تأهلتا عن المجموعة التاسعة، فيما تأهلت كل من إيطاليا وفنلندا عن المجموعة العاشرة.

أما المنتخبات المؤهلة للعب الملحق فهي: إيسلندا، البوسنة، سلوفاكيا، جمهورية إيرلندا، وكذا إيرلندا الشمالية، بالإضافة إلى اسكتلندا والنروج وصربيا، وكذا بلغاريا، وإسرائيل، والمجر و رومانيا، وجورجيا وجمهورية شمال مقدونيا، بالإضافة إلى كوسوفو، وبيلاروسيا.