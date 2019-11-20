بالفيديو.. غاريث بيل يستفز ريال مدريد بعلم

استفز لاعب ريال مدريد، غاريث بيل، جماهير النادي الملكي للمرة الثانية في غضون أيام، بمناسبة احتفاله بتأهل منتخب ويلز لنهائيات كأس أمم أوروبا 2020.

وتأهل منتخب ويلز لنهائيات أمم أوروبا 2020، بعد الفوز على المجر بهدفين دون رد، صنع خلالها هدفًا.

واحتفل لاعبو المدرب ريان غيغز على استاد كارديف سيتي بعد نهاية اللقاء وضمان التأهل برفع علم ويلز، لكن العلم الذي حمله بيل حمل عبارة "ويلز.. الغولف.. مدريد بذلك الترتيب".

وجاءت العبارة على العلم الذي حمله بيل كرد على اللاعب السابق في ريال مدريد بريدراج ميجاتوفيتش الذي قال في أكتوبر إن أول ما يهتم به بيل هو "ويلز ثم الغولف ثم ريال مدريد."

وكانت جماهير منتخب ويلز أيضًا قد هتفت خلال المباراة أمام أذربيجان وقالت إن أولويات بيل هي ويلز والغولف ثم بعد ذلك ريال مدريد.

يأتي ذلك بعد التصريحات التي أطلقها غاريث قبل أيام والتي قال فيها إنه يشعر بالراحة أكثر عندما يلعب في منتخب ويلز، مقارنة باللعب في ريال مدريد.

ويبدو أن غاريث كان تعمد استفزاز المسؤولين في ريال مدريد على أساس أنه لم يلعب مع الفريق منذ نحو شهر.

ويعيش بيل علاقة متوترة مع ريال مدريد، وكان التخلص منه على رأس أولويات زين الدين زيدان، إلا أن صفقة انتقال اللاعب إلى الدوري الصيني فشلت وبقي في صفوف الملكي.