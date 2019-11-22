بعد 48 ساعة من استقالته.. مارادونا يعود لتدريب خيمناسيا

أعلن أسطورة الأرجنتين دييغو مارادونا عودته لتدريب نادي "خيمناسيا لا بلاتا" لكرة القدم بعد يومين فقط من تقديم استقالته.



وكتب مارادونا على وسائل التواصل الاجتماعي الخميس "أنا سعيد جدا لإعلان بقائي مدربا ليخمناسيا."

وأشار مدلل الجماهير الأرجنتينية إلى اتخاذ قراره بعد "أن حققنا أخيرا وحدة سياسية في النادي".



وكان مارادونا (59 عاما) أوضح أنه لم يعد حريصا على البقاء في النادي، رابطا مصيره بمستقبل رئيس النادي غابريال بيليغرينو الذي قرر عدم الترشح لولاية جديدة في الانتخابات المقررة السبت.



لكن آلاف المشجعين تظاهروا أمام مقر النادي مطالبين بعودة بطل العالم 1986 الى منصبه.



وتابع مارادونا "آمل في منحي التدعيمات التي احتاجها في الفريق" الذي يكافح لعدم الهبوط.



واستلم مارادونا تدريب الفريق مطلع سبتمبر الماضي عندما كان يحتل المركز الأخير في الدوري المحلي الذي يضم 24 فريقا، قبل أن يساهم بصعوده الى المركز الثاني والعشرين.



وخاض الفريق آخر مباراة بإشراف مارادونا بفوزه على الدوسيفي 3-صفر في نهاية الأسبوع الماضي.



وفاز الفريق في ثلاث مباريات من أصل ثماني تحت إشراف مارادونا، كلها خارج أرضه، فيما خسر خمس مباريات أربع منها في عقر داره.



وعرف مارادونا الذي اعتزل اللعب عام 1997 مسيرة تدريبية باهتة أشرف خلالها على المنتخب الوطني وعلى أندية في الأرجنتين والإمارات والمكسيك.