ريال إيران يهبط لأقل سعر في سبعة أشهر

أفادت مواقع صرف أجنبي بأن الريال الإيراني واصل تراجعه الثلاثاء ليحوم حول أدنى مستوياته في سبعة أشهر مقابل الدولار الأميركي.

وهوى الريال إلى 154 ألفا للدولار في السوق غير الرسمية الثلاثاء، مقارنة مع 150 ألفا و500 ريال الاثنين.

وتعد هذه أدنى قيمة للعملة الإيرانية منذ أوائل تشرين الأول/أكتوبر 2018، وفقا لموقع بونباست، فيما ذكر موقع بازار360 أن الدولار يباع بسعر بين 149 ألفا و500 ريال إلى 153 ألفا و500.

ويأتي التراجع وسط تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران، وقول الولايات المتحدة إنها سترسل حاملة طائرة وقاذافات إلى المنطقة.