ريال مدريد إلى نصف نهائي كأس إسبانيا

أكمل ريال مدريد عقد الفرق المتأهلة إلى الدور نصف النهائي لمسابقة كأس إسبانيا في كرة القدم بعدما جدد فوزه على مضيفه جيرونا 3-1 الخميس في ختام إياب الدور ربع النهائي.

وسجل الفرنسي كريم بنزيمة (27 و43) وماركوس يورنتي (76) أهداف ريال مدريد، وبدرو بورو (71) هدف جيرونا.

وكان ريا مدريد فاز 4-2 ذهابا الخميس الماضي على ملعب سانتياغو برنابيو.

ولحق ريال مدريد ببرشلونة حامل اللقب في الأعوام الأربعة الأخيرة وريال بيتيس وفالنسيا.

وهي المرة الأولى التي يبلغ فيها ريال مدريد الدور نصف النهائي للمسابقة منذ تتويجه بلقبها للمرة التاسعة عشرة في تاريخه موسم 2013/2014.

ويدين ريال مدريد بفوزه إلى مهاجمه الدولي الفرنسي السابق بنزيمة الذي سجل هدفين، وإلى حارس مرماه الدولي الكوستاريكي كيلور نافاس الذي أنقذ مرماه من أهداف عدة خصوصا في الشوط الأول.