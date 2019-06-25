ريال مدريد يعتزم تشكيل فريق نسوي

أعلن ريال مدريد عزمه تشكيل فريق كرة قدم نسائي لأول مرة بعد أن استحوذ العملاق الإسباني على نادي تاكون المحلي في خطوة لاقت موافقة أعضاء النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

وصعد تاكون، الذي تأسس في العاصمة الإسبانية في 2014، إلى دوري الأضواء الموسم الماضي وسيستمر في الظهور باسمه الأصلي في الموسم المقبل لكنه سيستعين بملعب تدريب ريال مدريد.

بعدها سيصبح الفريق جزءا من ريال مدريد في العام التالي.

وذكر ريال مدريد في بيان إن مجلس إدارة النادي وافق الثلاثاء على مقترح بالاستحواذ على نادي ديبورتيفو تاكون لكرة القدم للسيدات اعتبارا من الأول من يوليو 2020".

وأضاف "في موسم 2019-2020 سيتدرب فريق تاكون وسيخوض مبارياته على ملعب تدريب ريال مدريد في إطار صفقة الاستحواذ المتفق عليها بين الناديين".

وقالت صحيفة الباييس الإسبانية الأسبوع الماضي إن ريال مدريد دفع نحو 455 ألف دولار لشراء تاكون.

وتعرض ريال مدريد لانتقادات كبيرة لعدم امتلاكه فريق كرة قدم نسائي، في حين يتنافس الغريمان برشلونة وأتليتيكو مدريد على الألقاب بصفة مستمرة.

وتوج أتليتيكو مدريد بلقب دوري النساء في آخر نسختين بينما تأهل برشلونة لنهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات هذا الموسم وخسر أمام أولمبيك ليون الفرنسي.