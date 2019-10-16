ريال مدريد وبرشلونة يرفضان نقل "الكلاسيكو".. ودعوات لإلغاء المباراة

أجرى رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، الأربعاء، محادثات طارئة مع قادة المعارضة لبحث الاحتجاجات العنيفة للانفصاليين في كاتالونيا، فيما رفض كل من برشلونة وريال مدريد تغيير مكان مباراة "الكلاسيكو".

ويلتقي سانشيز بزعماء المعارضة "لإبلاغهم بتصميم الحكومة على ضمان الأمن بحزم ووحدة، بعدما خرج آلاف المحتجين، الأربعاء في مسيرة على الطرق السريعة في خمس بلدات كاتالونية باتجاه برشلونة.

وأصيب العشرات واعتقل عشرات آخرون خلال ليلتين من الاشتباكات بين المحتجين والشرطة في برشلونة وغيرها من مدن إقليم كاتالونيا.

وخرج المتظاهرون احتجاجا على حكم بسجن تسعة قياديين انفصاليين بسبب دورهم في محاولة الإقليم الانفصال عن إسبانيا عام 2017 .

ووجهت الشرطة في برشلونة، مساء الثلاثاء، التهم لمئات المتظاهرين المقنعين الذين اشتبكوا مع قوات الشرطة وأشعلوا النار في سلال القمامة والصناديق الكرتونية.

وفي تغريدة قال سانشيز إن الحكومة "تدين بشدة وبقوة العنف الذي يسعى إلى كسر التعايش في كاتالونيا".

وتسببت محاولة انفصال هذه المنطقة الغنية الواقعة شمال شرقي إسبانيا بأسوأ أزمة سياسية عرفتها البلاد منذ نهاية حقبة ديكتاتورية فرانكو عام 1975.

وردا على طلب رابطة الدوري الإسباني، رفض برشلونة وريال مدريد نقل مباراة الكلاسيكو بينهما من ملعب كامب نو في إقليم كاتالونيا إلى العاصمة مدريد.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن كلا من برشلونة وريال مدريد رفضا الاقتراح بالفعل.

وفي الوقت الذي يرى مسؤولو فريق برشلونة بضرورة إجراء المباراة في كامب نو، يرى القائمون على ريال مدريد أنه إذا كانت هناك مخاطر أمنية، فإنه ينبغي تأجيل المباراة بالكامل بدلا من مجرد نقلها.