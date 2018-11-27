دوري الأبطال.. تأهل ريال وأياكس وروما

تأهل ريال مدريد الإسباني وروما الإيطالي وأياكس الهولندي الثلاثاء إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وجاء تأهل ريال مدريد وروما قبل مباراتهما المقررة لاحقا الثلاثاء مدفوعا بخسارة سسكا موسكو الروسي أمام ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي بهدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة قبل الأخيرة لمنافسات المجموعة السابعة.
وسجل هدفي بلزن رومان بروشازكا ولوكاس هيدا فيما سجل هدف سسكا نيكولا فلاشيتش.
وتجمد رصيد سسكا عند أربع نقاط، وهو نفس عدد نقاط فيكتوريا، فضمن ريال وروما تأهلهما لأن كلا منهما يملك تسع نقاط.
كما بلغ أياكس امستردام الهولندي الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 13 عاما، وذلك بتغلبه على مضيفه أيك أثينا اليوناني بهدفين مقابل لا شيء الثلاثاء في الجولة الخامسة قبل الأخيرة لمنافسات المجموعة الخامسة.
وسجل هدفي أياكس الصربي دوشان تاديش.