ريال مدريد يتخطى ليغانيس في الكأس

تخطى ريال مدريد غريمه ليغانيس بالفوز عليه بثلاثية نظيفة، وأرغم جيرونا ضيفه أتلتيكو مدريد على التعادل بهدف لمثله الأربعاء في ذهاب دور الـ 16 من مسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم.

في المباراة الأولى على ملعب سانتياغو برنابيو، خاض المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري اللقاء بتشكيلة شابة شبه احتياطية في ظل الإصابات الكثيرة في صفوف الفريق الملكي.

وافتتح ريال مدريد التسجيل من ركلة جزاء حصل عليها ألفارو أورديوسولا إثر إسقاطه من قبل جيرار غومباو، انبرى لها راموس بنجاح وسط احتجاج مدرب ليغانيس الأرجنتيني الآخر ماوريسيو بيليغرينو في الدقيقة (44).

وفي الشوط الثاني، غاب ليغانيس كليا عن المشهد، وارتكب مدافعه رودريغو تارين خطأ ساذجا بإعادة الكرة إلى الحارس كويار، فخطفها بنزيمة ووصلت إلى فاسكيز فأضاف الهدف الثاني في الدقيقة (68) قبل أن يترك مكانه لإيسكو.

وعزز فينيشيوس جونيور تقدم الفريق الملكي بهدف ثالث رائع في الدقيقة (77).

وعلى ملعب مونتيليفي، سيطر أتلتيكو على المجريات في وقت مبكر لكن دون فاعلية كبيرة.

وافتتح الفرنسي أنطوان غريزمان النتيجة لصالح أتلتيكو في الدقيقة (9).

والتقط جيرونا أنفاسه سريعا واستعاد المبادرة، وأهدر لوزانو فرصة نادرة بعدما وصلته عرضية من الجهة اليمنى تابعها بتسرع ودون تركيز فذهبت الى المدرجات (26)، وحذا حذوه العاجي سيدو دومبيا عندما أرسل الى المدرجات أيضا برأسه كرة عرضية رفعها من الجهة اليسرى فاليري فرنانديز (29).

وسجل الهندوراسي لوزانو هدف جيرونا الوحيد وأول أهدافه مع فريقه في 14 مباراة من متابعة في الدقيقة (34).

وتختتم مباريات ذهاب هذا الدور الخميس بلقاءات أتلتيك بلباو مع إشبيلية وصيف البطل، وريال بيتيس مع ريال سوسييداد، وليفانتي مع برشلونة حامل اللقب في المواسم الأربعة السابقة.