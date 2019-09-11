تقارير: ريال مدريد يتفق مع تشيلسي على ضم كانتي

أفادت تقارير صحفية الأربعاء بأن فريق ريال مدريد الإسباني توصل إلى اتفاق مع تشيلسي الإنكليزي لضم لاعب الوسط الفرنسي نغولو كانتي.

وذكرت صحيفة "Defensa Central" الإسبانية أن الملكي وافق على التعاقد مع كانتي، بنهاية هذا الموسم.

وأوضحت الصحيفة أن تشيلسي وافق على إبلاغ عمالقة الدوري الإسباني، إذا قرر طرح اللاعب البالغ من العمر 28 عاما، للبيع.

وتردد أن مدرب الريال زين الدين زيدان كان يرغب في الحصول على خدمات كانتي بالتزامن مع تعاقد الملكي مع نجم البلوز البلجيكي إيدن هازارد في الصيف، لكن الصفقة لم تتم.

وكان كانتي كان قد أقر بالحصول على إغراءات من كل من الريال و "بي إس جي" الفرنسي للانتقال إليهما، لكنه أكد ارتياحه مع النادي اللندني.

يشار إلى أن عقد كانتي مع تشيلسي يمتد لأربع سنوات إضافية ويتقاضي بموجبه، بعد تجديده العام الماضي، راتبا اسبوعيا يقدر بـ 290 ألف جنيه إسترليني.