ريال مدريد يتنفس الصعداء بهدف بنزيمة

قاد الفرنسي كريم بنزيما، فريقه ريال مدريد للفوز ضد إشبيلية، بعد تسجيله هدف المباراة الوحيد ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

وتقدم الفريق في جدول الترتيب بعد هذا الفوز، مستفيدا من تعثر كل من برشلونة وأتليتكو مدريد في الجولة ذاتها.

ورغم قلة الفرص إلا أن الهدف جاء في الدقيقة 63، ليمنح مدريد فوزا هاما في الوقت الذي يعيش فيه أزمة نتائج كان آخرها الهزيمة ضد فريق باريس سان جريمان الفرنسي في دوري عصبة الأبطال.

ويواجه عدد من لاعبي الفريق انتقادات كبيرة، وفي مقدمتهم حارس المرمى "تيبو كورتا".

وكتبت صحيفة "ماركا" أن أداء ريال مدريد يثير الشكوك في الفترة الأخيرة، وأداء الحارس "تيبو كورتا " لا يطمئن، مضيفة أنه تلقى تسعة أهداف في خمس مباريات في هذا الموسم، و57 هدفا خلال 40 مباراة للريال في الموسم الماضي.