ريال مدريد يهدر فرصة الانفراد بصدارة الدوري الإسباني

أهدر ريال مدريد فرصة الانفراد بصدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، بعد تعثر منافسيه برشلونة وأتليتيكو مدريد، السبت، واكتفى بالتعادل بدون أهداف في ملعبه مع ريال بيتيس خلال يوم صعب لأندية القمة الثلاثة.

وكان ريال مفعما بالثقة بعد فوز ساحق بخماسية نظيفة على ليغانيس في منتصف الأسبوع الماضي، وهو انتصاره الأكبر هذا الموسم، وبدا أنه سيبدأ المباراة بطريقة رائعة عندما هز إيدن هازارد الشباك مبكرا، لكن الهدف أُلغي بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.

وجاءت أخطر فرص ريال مدريد في الشوط الثاني عندما انطلق الظهير الأيسر فيرلان مندي باتجاه المرمى لكن رغم امتلاكه الكثير من الوقت للتسديد، أهدر اللاعب الفرنسي الفرصة، ما أغضب الجماهير.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 22 نقطة بعد 11 مباراة بالتساوي مع برشلونة المتصدر الذي خسر بثلاثة أهداف لهدف خارج ملعبه أمام ليفانتي في وقت سابق السبت.

ويملك أتليتيكو مدريد، الذي خاض مباراة واحدة أكثر من منافسيه، 21 نقطة في المركز الثالث بعد تعادله بهدف لهدف مع مستضيفه أشبيلية صاحب المركز الرابع بالرصيد نفسه من النقاط. ويحتل بيتيس المركز 14 ولديه 13 نقطة.

وقال سيرجيو راموس قائد ريال مدريد "اليوم كانت فرصة رائعة بعد النتائج الأخرى ولم نستغلها".

وأضاف "يجب أيضا أن نهنئ بيتيس على أدائه. التعادل مرير. من الجيد الحصول على نقطة لكننا أهدرنا فرصة رائعة للانفراد بالصدارة".