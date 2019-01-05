وجه الفرنسي فرانك ريبيري لاعب نادي بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم، الشتائم عبر مواقع التواصل الاجتماعي السبت، في ما بدا أنه رد على انتقادات طالته على خلفية تناوله "شريحة لحم ذهبية".

ونشر ريبيري (35 عاما) الخميس شريطا قصيرا عبر حساباته، على هامش زيارته لمطعم الطاهي التركي نصرت غوكجه الملقب "سالت باي"، حيث وضع الأخير أمامه شريحة لحم مغلفة بورق الذهب، قبل أن يقوم بتقطيعها ويفسح في المجال أمام اللاعب الدولي السابق لرش الملح عليها، وهي الحركة التي عرف بها الطاهي الشهير عبر مواقع التواصل.

وبعد الانتقادات التي طالت هذا "البذخ"، نشر ريبيري رسائل حادة اللهجة عبر "تويتر" وانستاغرام، توجه بها الى "الحاسدين، الغاضبين"، قبل أن يورد عبارة نابية بحق "أمهاتكم، جداتكم، وكل شجرتكم العائلية".

وتابع "أنا لا أدين لكم بشيء، نجاحي قبل أي شيء آخر هو بفضل الله"، مضيفا "بالنسبة إلي، لأقاربي والذين آمنوا بي، بالنسبة الى الآخرين، أنتم لستم سوى حصى في جواربي".

ويترافق الجدل مع تواجد ريبيري الذي يتوقع أنه يخوض موسمه الأخير مع النادي البافاري، ضمن المعسكر الشتوي في الدوحة.

وبحسب صحيفة "بيلد"، سجل اللاعب الفرنسي الشريط في المطعم التابع للطاهي التركي في دبي. وكان الطبق عبارة عن شريحة لحم وزنها 400 غرام، مغلفة بورق الذهب.

وذكرت الصحيفة أن سعر الشريحة التي تناولها ريبيري 1200 يورو، لكن على الأرجح أنها أخطأت بين الدرهم واليورو (مبلغ 1200 درهم يعادل نحو 299 يورو)، إذ اتصلت وكالة فرانس برس بالمطعم الذي رفض التعليق بخصوص ريبيري، لكنه كشف أن أغلى "شريحة ذهبية" لديه سعرها 2000 درهم أي 478 يورو.

وعلق نادي بايرن ميونيخ على هذا الجدل، مشيرا الى أنه لا يحبذ ما صدر من عبارات عن لاعبه الفرنسي، لكنها "مسألة شخصية".

في تغريدة ثانية على تويتر، انتقد ريبيري "شبه الصحافيين" الذين هم دائما "سلبيون".

وكانت الصحافية الفرنسية أودري بولفار من بين الذين انتقدوا ريبيري، مستندة الى ما قالته "بيلد" بشأن سعر الشريحة، حيث قالت رئيسة مؤسسة "نيكولا هولو" الخيرية على تويتر "سيد فرانك ريبيري، إذا كنت لا تعرف ما يجب القيام بأموالك، هناك الكثير من القضايا التي يمكن تمويلها ودعمها، في جميع أنحاء العالم".

ورد اللاعب الفرنسي على بولفار، قائلا "أفعل ما يحلو لي بالمال الذي أكسبه"، مرفقا ذلك بصورة لها ترتدي نظارات زعم أن سعرها 3 آلاف يورو، قبل أن يضيف "آمل أنها (النظارات) ستسمح لك أن تخوضي مستقبلا مهنيا أفضل من مستقبل الصحافية الزائفة الذي أنت فيه حاليا".

وهذا ليس كل شيء، ففي رسائل أخرى اتهم ريبيري الصحفايين بشكل عام بأنهم يحبذون "الانتقاد السلبي على الدوام".

وتابع "عندما أتبرع (لأني تعلمت بأن أعطي عندما أحصل على الكثير...)، لماذا لا تنشر وسائل الإعلام الوطنية ذلك؟ لا، أنتم تفضلون الحديث عن الأعياد التي أقضيها مع عائلتي، تراقبون عن كثب أفعالي وحركاتي، وماذا آكل، وما إلى ذلك!".

ودفاعا عن ريبيري، كتبت جمعية "الأمة الخيرية"، وهي "منظمة مساعدات إنسانية دولية" مقرها في ضواحي باريس، على تويتر "بدون أي نية لتبرير أي شيء، نؤكد أن فرانك ريبيري هو واحد من أكثر المتبرعين سخاءً. شكرا له ولزوجته اللذين أنفقا بسخاء لتمويل أنشطتنا الإنسانية...".

وفي تشرين الثاني/نوفمبر، اضطر ريبيري الى الاعتذار علنا من مواطنه باتريك غيو مراسل قناة "بي إن سبورتس" الرياضية القطرية، بعد شتمه والاعتداء عليه جسديا اثر خسارة بايرن أمام غريمه بوروسيا دورتموند في الدوري المحلي.