ريبيري يودع بايرن ميونيخ

أعلن النجم الفرنسي فرانك ريبيري أنه لن يجدد عقده الذي ينتهي بنهاية حزيران/يونيو المقبل مع فريقه الألماني بايرن ميونيخ.

وكشف النادي الألماني الأحد أن ريبيري (36 عاما) سيحذو حذو زميله في الفريق الجناح الهولندي آريين روبن والذي أعلن في كانون الأول/ديسمبر أنه سيرحل عن بايرن بنهاية الموسم الجاري.

وقال ريبيري في بيان نشره بايرن "لقد كان حلما بالنسبة لي أن ألعب في بايرن ميونخ. الوداع لن يكون سهلا بكل تأكيد، ولكن لا يجب أن ننسى ما حققناه هنا معا. لقد حققنا بفضل دعمكم أكثر من 20 لقبا".

وأعلن النادي الألماني أنه "من المنتظر أن ينظم بايرن ميونخ مباراة وداعية تكريمية لكلا اللاعبين في العام القادم".

وكان ريبيري انضم إلى بايرن في صيف 2007 قادما من مارسيليا الفرنسي مقابل 30 مليون يورو وحصد مع النادي الألماني لقب دوري أبطال أوروبا والدوري الألماني في ثماني مناسبات وكأس ألمانيا في خمس مناسبات.