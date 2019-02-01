ريتشاردسون لـ'الحرة': وجودنا في الخليج رسالة لعدة دول

قال قائد عمليات سلاح البحرية الأميركية الأدميرال جون ريتشاردسون، إن وجود مجموعة حاملة الطائرات الهجومية "يو أس أس ستينيس" في الخليج إنما هو "رسالة" موجهة إلى عدد من الدول، في مقدمتها إيران.

وأضاف ريتشاردسون، ردا على سؤال لـ"الحرة"، أن وزارة الدفاع الأميركية عندما قررت إرسال مجموعة "ستينيس" إلى المنطقة، كان هدفها الأساسي حماية الحلفاء والشركاء هناك، فضلا عن ضمان استمرار دورها الأساسي في محاربة الإرهاب وفي طليعته تنظيم "داعش" والقضاء عليه.

وأشار ريتشاردسون، في حديث غير مصور مع الصحافيين في البنتاغون، إلى أنه زار "ستينيس" في الأسابيع الماضية، حيث لمس أن "أشياء كثيرة تغيرت" وأنه صار "في استطاعة البحرية الأميركية تحريك قواها العسكرية بسرعة ومرونة" وبلوغ أي مكان في العالم.