فيديو.. ريغن يعود للمكتبة الرئاسية في كاليفورنيا

وتمكن الضيوف من متابعة ثلاثة مشاهد مختلفة يرافقها تسجيل صوتي مأخوذ من تصريحات فعلية للرئيس الذي تولى الحكم بين عامي 1981 و1989.

وبدأت الصورة ثلاثية الأبعاد "هولوغرام" الترحيب بالزوار في مكتبة ومتحف رونالد ريغن الخميس.

عاد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغن للظهور في صورة مجسمة بمكتبته الرئاسية في ولاية كاليفورنيا.

وضم أحد المشاهد ريغن وهو يلوح للجمهور من عربة قطار استخدمها خلال حملته عام 1984.

وفي مشهدين آخرين ظهر ريغن داخل المكتب البيضاوي في البيت الأبيض وفي مزرعته بكاليفورنيا.

وتوفي ريغن في عام 2004.

وقال جون هيوبوش المدير التنفيذي لمؤسسة ومعهد رونالد ريغن "إن لم تقابل الرئيس ريغن في قاعة من قبل، فهذا سيجعلك وكأنك تقف معه".

المصدر: رويترز