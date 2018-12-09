ريفر بلايت بطلا لكوبا ليبرتادوريس

توج ريفر بلايت الأرجنتيني الأحد بلقب مسابقة كوبا ليبرتادوريس لأندية أميركا الجنوبية، بفوزه في إياب الدور النهائي على مواطنه بوكا جونيورز (3-1) على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل (1-1)، مما اضطر الفريقان إلى لعب وقت إضافي نجح خلاله ريفر بلايت في إحراز هدفين في الدقيقتين 109 و 2+120.

ولا يعتمد احتساب نظام الأهداف المسجلة خارج الملعب في نهائي هذه المسابقة، حيث كانت مباراة الذهاب على ملعب بوكا انتهت بالتعادل (2-2).

وكان من المفترض أن تقام مباراة الإياب في 24 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على ملعب "مونيومنتال" التابع لريفر، لكنها أرجئت بعد اعتداء مشجعيه على حافلة بوكا قبيل وصولها للملعب.

وقرر اتحاد كرة القدم في أميركا الجنوبية "كونميبول" بداية إرجاء المباراة لموعد لاحق في الأمسية نفسها، قبل أن يرحلها لليوم التالي، ويرجئها مجددا قبل ساعات من الموعد الجديد.

وبعد ذلك، أعلن الاتحاد نقل المباراة لخارج الأرجنتين، وحدد لها موعدا في التاسع من كانون الأول/ديسمبر على ملعب "سانتياغو برنابيو" التابع لنادي ريال مدريد.

ورفع ريفر الكأس الموازية لدوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة في تاريخه بعد أعوام 1986 و1996 و2015.