ريفلين يلتقي نتانياهو وغانتس لتكليف أحدهما بتشكيل الحكومة

سيلتقي الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين مساء الاثنين مع رئيس الوزراء المنتهية ولايته رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو ورئيس حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس في مكتبه في القدس.

وقال بيان صدر عن مكتب ريفلين " إن الرئيس دعا مساء اليوم إلى مكتبه رئيسي الحزبيين نتانياهو وغانتس للقائهما بعد أن أنهى المشاورات حول من يجب عليه اختياره لمحاولة تشكيل الحكومة الإسرائيلية/ وسيجري اللقاء ضمن أبواب مغلقة".

ودعا الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين الأحد إلى تشكيل حكومة "مستقرة" تضم كلا من الليكود برئاسة رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو، وبيني غانتس زعيم التحالف الوسطي أزرق أبيض الذي تصدر نتائج الانتخابات التشريعية.

وإذا تعثرت مهمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية مرة أخرى، فإن إسرائيل قد تقبل على انتخابات هي الثالثة خلال عام، بعد فشل نتانياهو في تشكيل ائتلاف حكومي بعد انتخابات أبريل.