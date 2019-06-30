'ميكروب خطير'.. ريهام سعيد تكشف حالتها الصحية

تستعد الإعلامية المصرية ريهام سعيد للسفر إلى أوروبا لتلقي العلاج إثر إصابتها بمرض خطير، وفق ما صرحت لصحيفة اليوم السابع.

وخضعت لعملية خطيرة في الوجه بعدما أصيبت بـ"ميكروب"، فيما لا يزال "الخطر قائما"، وفق تصريحاتها.

ونفت سعيد للصحيفة ما تداوله مغردون على الشبكات الاجتماعية حول إصابتها بمرض جلدي في الوجه، وقد نصحها الأطباء بالبقاء في البيت والابتعاد عن المستشفى حتى لا تلتقط أي ميكروب جديد.

ويحاول الأطباء القضاء على الميكروب قبل وصوله إلى المخ وبقية الجسد مما يصعب من عملية السيطرة على المرض، بحسب الصحيفة.

وقد زادت التكهنات حول إصابة سعيد بمرض خطير، بعد ظهور المذيع شريف مدكور في فيديو يدعو فيه للإعلامية المصرية بالشفاء من "مرض مميت" على حد تعبيره.

وقد أطلق مغردون وسما بعنوان #ريهام_سعيد، بعد انتشار خبر إصابتها بالمرض



وتعد سعيد من أكثر الإعلاميين المصريين إثارة للجدل بسبب اتهامات وجهت لها تتعلق بـ"انتهاك قواعد المهنة وانتهاك خصوصية العديد من الضيوف".

وسعيد من مواليد عام 1975، اكتسبت شهرة واسعة في مصر ودول عربية، خلال عملها في تقديم برنامج "صبايا الخير" الذي توقف لفترة.