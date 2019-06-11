زر الخوف من الاعتداءات الجنسية

صادق حاكم ولاية نيوجرسي فيل مورفي الثلاثاء على مشروع قانون يلزم الفنادق بتزويد العاملين فيها بأجهزة "زر الخوف" قابلة للارتداء، تتيح لهم طلب المساعدة الفورية في الحالات الطارئة.

حاكم نيوجرزي الديمقراطي وعدد من النقابات قالوا إن مشروع القانون هذا هو الأول من نوعه في البلاد، رغم بعض الفنادق بدأت فعلا بالنظر في اتخاذ إجراءات تصب في هذا الاتجاه. سلاسل الفنادق في فلوريدا وولاية واشنطن وإلينويز، بما فيها ماريوت وهيلتون أعلنت أنها تعتزم تزويد موظفيها بأزار الخوف من دون أن تجبرها الحكومة على القيام بذلك.

"أنا فخور بتوقيع هذا تشريع زر الخوف لمنح عمال الفنادق الأمن والقدرة على طلب المساعدة الفورية عند الحاجة"، قال مورفي خلال توقيعه على مشروع القانون وهو محاط بعاملات نظافة من فنادق الكاسينوهات التسعة في مدينة أتلاتنتيك سيتي.

وسيصبح القانون نافذا في كانون الثاني / يناير، ويطبق على الفنادق التي تحتوي على 100 غرفة.

في عام 2018، دفع رجل عاملة تنظيف في فندق كاسينو بالي، إلى غرفة واعتدى عليها جنسيا.

وقالت عاملات تنظيف في مقابلات بعد توقيع القانون إنهن مررت بمواقف عديدة شعرن فيها بعدم الأمان أثناء عملهن.