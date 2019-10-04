زعيم "الشعب الجمهوري": أردوغان يحاول الوقيعة بين المعارضين

اتهم زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي كمال كيليتشدار شخصيات في الرئاسة التركية باستخدام مسؤولين كبار في الدولة، ومنهم شخصيات مرتبطة بالاستخبارات التركية، لإحداث وقيعة بين أحزاب المعارضة، بحسب ما نقله صحفي في صحيفة حرييت التركية عن كيليتشدار.

وكان الصحفي عبد القادر سيلفي يسأن المعارض البارز عن رأيه بشأن تصريحات لمتحدث باسم حزب "الخير" الذي هدد بالانسحاب من تحالف بين الحزبين إذا واصل حزب الشعب الجمهوري "التعاون" مع حزب الشعوب الديمقراطي الكردي.

وحزب "الخير" هو حزب وسطي قومي تأسس في سنة 2017 من قبل منشقين عن حزب الحركة القومية، بسبب مخاوف من تحالفه مع حزب العدالة والتنمية الحاكم، وقد تعاون مع حزب الشعب الجمهوري في الانتخابات البلدية السابقة من خلال "تحالف الأمة".

زعيم حزب الشعب الجمهوري أشار من جانبه إلى "محاولة من الرئاسة لتقسيم تحالف الأمة... وهذا ما يريده القصر"، وتوقع فشل هذه المحاولات وعدم انهيار التحالف.