اعتقال زعيم المعارضة الروسية بعد الإفراج عنه بساعات

ألقت الشرطة الروسية القبض على زعيم المعارضة أليكسي نافالني الاثنين، بعد ساعات من الإفراج عنه حيث قضى عقوبة في السجن.

وكان نافالني قد أنهى عقوبة السجن مدة 30 يوما بسبب تنظيمه مظاهرة "غير مصرح بها" وتم الإفراج عنه في الفجر.

لكن أحد ضباط الشرطة احتجز الناشط المحامي بمجرد خروجه من مركز احتجاز في موسكو.

وقالت المتحدثة باسمه كيرا يارميش إنه نقل إلى مركز للشرطة لمواجهة اتهامات جديدة تتعلق بتنظيم مظاهرة "ألحقت أذى جسديا بأشخاص مجهولي الهوية". وأضافت أن الانتهاكات المزعومة قد تعني قضاء 20 يوما أخرى في السجن.

وعرف نافالني بمواقفه القوية ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكان قد أطلق عليه لقب "القيصر الأوتوقراطي" بسبب تمسك الأخير بمقاليد الحكم في البلاد فترة طويلة.