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زفاف أسطوري يحفل بالنجوم لثري هندي

موكيش أمباني على يمين الصورة بجانبه بان كي مون ثم زوجة أمباني ثم زوجة مون على يسار الصورة

توافد مشاهير من أنحاء العالم بينهم نجوم سينما ومديرو شركات وسياسيون ورياضيون على مدينة مومباي الهندية السبت لحضور حفل زفاف أكاش ابن الملياردير الهندي موكيش أمباني أغنى رجل في قارة آسيا والـ13 على مستوى العالم.

عائلة موكيش أمباني الذي يظهر على يسار الصورة وبجانبه زوجته نيتا ثم ابنه العريس أكاش ثم ابنته إيشا على يمين الصورة
عائلة موكيش أمباني الذي يظهر على يسار الصورة وبجانبه زوجته نيتا ثم ابنه العريس أكاش ثم ابنته إيشا على يمين الصورة

وكان بين الحضور ساندر بيتشاي الرئيس التنفيذي لشركة غوغل، وتوني بلير رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، ونجما السينما راجينيكينس وبريانكا شوبرا، ولاعبا الكريكيت ساشين تندولكار، وهارديك بانديا.

ساندر بيتشاي الرئيس التنفيذي لشركة غوغل وزوجته المهندسة أنجالي بيشاي
ساندر بيتشاي الرئيس التنفيذي لشركة غوغل وزوجته المهندسة أنجالي بيشاي
نجم بوليود الممثل شاروخان وزوجته منتجة الأفلام جوري خان
نجم بوليود الممثل شاروخان وزوجته منتجة الأفلام جوري خان
الممثل الهندي رانبر كابور
الممثل الهندي رانبر كابور
المممثل الهندي أبهيشيك باتشان نجل الممثل أميتاب باتشان وزوجته الممثلة الهندية ايشواريا راي
المممثل الهندي أبهيشيك باتشان نجل الممثل أميتاب باتشان وزوجته الممثلة الهندية ايشواريا راي
رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير وزوجته شيري بلير
رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير وزوجته شيري بلير

وشوهد النجمان الهنديان شاروخان ورانبير كابور يرقصان مع العريس أكاش أمباني (28 عاما) ونشرت مجموعة من الصور على وسائل التواصل الاجتماعي.

والعروس شلوكا ميهتا (28 عاما) ابنة روسل ميهتا وهو تاجر مجوهرات ثري ومدير لشركة روزي بلو المملوكة للعائلة.

وأمباني، الذي تشمل امبراطوريته التجارية استثمارات في النفط والغاز والاتصالات وتجارة التجزئة، أغنى رجل في آسيا وحل في المرتبة 13 في قائمة أغنى أغنياء العالم التي تنشرها مجلة فوربس بثروة تقدر بنحو 50 مليار دولار.

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