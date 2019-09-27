ماذا تفعل وأين تحتمي عند حدوث الزلازل؟

هزتان أرضيتان ضربتا مؤخرا مدينة إسطنبول التركية في أقل من أسبوع، دفعتا الأهالي إلى مغادرة منازلهم سريعا، فيما فضل بعضهم المبيت في العراء خوفا على حياتهم.

وكان نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي قد أعلن أن الزلزال الذي وقع في إسطنبول الخميس ألحق الضرر بـ 473 منزلا، وتسبب في إصابة 34 مواطنا تركيا.

وضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر إسطنبول الخميس، بعد يومين من زلزال آخر بقوة 4.6 درجة.

مرصد "قنديلي" ومعهد بحوث الزلازل في جامعة "بوغازاشي" التركية، كانا قد حذرا من تواصل الهزّات الارتدادية، ونبها المواطنين إلى أهمية متابعة التعليمات الصادرة عن الجهات المعنية الرسمية.

وفي مؤتمر صحفي عقدته الخميس في مقر المرصد، أعلنت الأستاذة المساعدة أصلي ضوغرو، نائبة مدير مرصد "قنديلي" ومعهد بحوث الزلازل في الجامعة، توقع حدوث هزات ارتدادية لاحقا.

وتحسبا لأي هزات أرضية مستقبلية، هذه بعض النصائح التي نشرتها إدارة خدمة الطوارئ بولاية فيرجينيا الأميركية على موقعها، يجب اتباعها عند حدوث هزة أرضية بناء على مكان وجود الشخص:

إذا كنت في المنزل

- انخفض أرضا وحاول الاحتماء بساتر، كأن تنزل تحت منضدة، وتنتظر حتى تتوقف الهزة، أما إذا لم يوجد منضدة أو مكتب بالقرب منك، فغطِّ وجهك ورأسك بذراعيك واربض في إحدى زوايا المنزل.

- ابتعد عن الزجاج والنوافذ والجدران، وأي شيء قد يسقط مثل أدوات الإضاءة والأثاث.

- إذا كنت في السرير، فابق في مكانك واحمِ رأسك بوسادة. لكن إذا كان فوقك مصباح إضاءة ثقيل فانتقل إلى أقرب مكان آمن.

- لا تقف عند المداخل إلا إذا كنت متأكدا من أنها قوية وتستطيع التحمل.

- ابق في الداخل حتى تتوقف الهزة الأرضية، لا تخرج من المنزل أثناء الهزة، إذ أظهرت دراسة أن معظم الإصابات تحدث عندما يحاول الناس الانتقال من مكان إلى آخر داخل المبنى أو مغادرته كليا أثناء الزلزال.

- لا تستخدم المصاعد.

- كن على علم أن الإضاءة قد تنقطع، وقد تعمل أجهزة إطفاء الحريق فجأة.

إذا كنت في الخارج

- ابق هناك.

- تحرك بعيدا عن المباني وأعمدة الإضاءة، والأسلاك الكهربائية.

- ابق في الخارج حتى تتوقف الهزة، واعلم أن أحد أخطر الأماكن هو قرب مخارج المباني مباشرة وعند الجدران الخارجية.

إذا كنت تقود سيارة

تأكد من التالي:

- توقف بأسرع ما تسمح به معايير السلامة وابق في السيارة. وتجنب التوقف بالقرب من أو أسفل المباني والأشجار والجسور وأسلاك الكهرباء.

- سر بالسيارة بهدوء بعد توقف الزلزال، وتجنب الطرق أو الجسور أو المنحدرات التي قد تكون قد تضررت جراء الزلزال.

إذا كنت تحت حطام

- لا تشعل عود ثقاب أو ولاعة.

- لا تتجول أو تركل الغبار.

- غط فمك بمنديل أو قطعة ملابس.

- اطرق على أنبوب أو حائط حتى يستطيع رجال الإنقاذ تحديد مكانك، أو استخدم صفارة إذا كانت متاحة لك. قم بالصياح كحل أخير علما بأن ذلك قد يؤدي إلى استنشاق كميات خطيرة من الغبار.